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НовостиОбщество17 июля 2023 5:10

Аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме после ЧП на Крымском мосту

Самолеты вылетают по расписанию
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Отмен рейсов нет

Отмен рейсов нет

Фото: Олег УМАРОВ

Утром 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме. Рейсы не переносились. Согласно онлайн-табло аэропорта, все самолеты летают по расписанию. Отмен нет.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Правоохранители перекрыли движение. Опора моста не повредилась. Пострадала только дорога.

14-летний ребенок пострадал во время ЧП. По предварительным данным, у нее закрытая черепно-мозговая травма.