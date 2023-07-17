Аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме после ЧП на Крымском мосту

Отмен рейсов нет Фото: Олег УМАРОВ

Утром 17 июля произошло ЧП на Крымском мосту. Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме. Рейсы не переносились. Согласно онлайн-табло аэропорта, все самолеты летают по расписанию. Отмен нет.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Правоохранители перекрыли движение. Опора моста не повредилась. Пострадала только дорога.

14-летний ребенок пострадал во время ЧП. По предварительным данным, у нее закрытая черепно-мозговая травма.