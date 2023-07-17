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НовостиПроисшествия17 июля 2023 5:42

Волонтеры помогают туристам на Крымском мосту после ЧП

Работают пять пунктов выдачи воды
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На подъезде к мосту выставили биотуалеты.

На подъезде к мосту выставили биотуалеты.

В районе Крымского моста волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения оказывают помощь людям, находящимся на проезде к Крымскому мосту. Утром 17 июля произошло ЧП. Погибли два человека, а ребенок находится в больнице.

Сейчас для помощи водителям и пассажирам на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС.

Работают пять пункта выдачи воды, также воду раздают волонтеры. В случае необходимости готовы оперативно открыть еще пункты раздачи воды. На подъезде к мосту выставили биотуалеты.

"Для водителей на стоянке в районе поселка Ильич при необходимости готовы организовать работу полевой кухни", - отметил глава Темрюкского района Федор Бабенков.