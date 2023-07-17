Лагеря Сочи примут 75 тысяч детей за лето

Летом в Сочи открыто около ста лагерей.

Летняя оздоровительная кампания Сочи охватит в этом сезоне 75 тысяч детей и подростков курорта. С каждым годом в Сочи все больше желающих выбирают активный отдых и экотуризм — походы, экскурсии и слеты на природе. Совместно с особо охраняемыми природными территориями утвердили 13 маршрутов для организованных групп. На курорте проводят смены в палаточном лагере на турбазе «Ореховой», площадках для военно-спортивных игр в Воронцовке, Солохауле и Красной Воле.

Летом в Сочи открыто около ста лагерей. Работают площадки с развивающими программами в микрорайонах, в том числе и в сельских округах. Сейчас более 200 ребят по утрам на пляжах проходят обучение под руководством опытных инструкторов спортшкол.

"Осенью разберем статистику, рассмотрим отзывы, пожелания и сформируем программу на следующий год, она должна быть интересна и полезна в первую очередь самим детям", - добавил мэр Сочи Алексей Копайгородский.