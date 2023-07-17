Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути в объезд Крымского моста
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Краснодаре усилили меры безопасности после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов. Также мэр Краснодара выразил соболезнования погибшим.
- От имени краснодарцев выражаю соболезнования близким погибших во время происшествия на Крымском мосту. И желаю скорейшего выздоровления пострадавшей, - написал в своем Telegram-канале Евгений Наумов.
Автомобилистов просят планировать маршрут и выбирать альтернативные пути в объезд Крымского моста. Мэр Краснодара также попросил доверять только официальным источникам информации.