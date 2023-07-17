Паромную переправу для автобусов возобновили из Краснодарского края в Крым

Для автомобилей пока не открыли паром Фото: Дмитрий СТЕШИН

Паромная переправа со стороны Краснодарского края возобновила работу. Первые пассажиры уже отправляются из порта Кавказ в Керчь.

- Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта, - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Водители автомобилей ждут дальнейших указаний. В очереди ожидают не менее 100 машин.

Напомним, Крымский мост закрыт для проезда после ЧП. Здесь предстоит восстановить дорожное полотно.