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НовостиПроисшествия17 июля 2023 7:31

После ЧП на Крымском мосту возбудили уголовное дело о теракте

Следствием устанавливаются причастные лица
Мария ЧАЛАЯ
После ЧП на Крымском мосту возбудили уголовное дело.

После ЧП на Крымском мосту возбудили уголовное дело.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

После ЧП на Крымском мосту возбудили уголовное дело о теракте. Инцидент произошел в ночь на 17 июля.

- По данным следствия, в ночь на 17 июля была повреждена одна из секций Крымского моста. Террористический акт был совершен спецслужбами Украины. В результате него погибли мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Уточняется, что в рамках уголовного дела уже назначены все необходимые экспертизы.

На данный момент устанавливаются лица, которые были причастны к организации, а также исполнению этого преступления.