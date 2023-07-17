После ЧП на Крымском мосту возбудили уголовное дело. Фото: Виталий ПАРУБОВ

После ЧП на Крымском мосту возбудили уголовное дело о теракте. Инцидент произошел в ночь на 17 июля.

- По данным следствия, в ночь на 17 июля была повреждена одна из секций Крымского моста. Террористический акт был совершен спецслужбами Украины. В результате него погибли мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Уточняется, что в рамках уголовного дела уже назначены все необходимые экспертизы.

На данный момент устанавливаются лица, которые были причастны к организации, а также исполнению этого преступления.