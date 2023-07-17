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НовостиПроисшествия17 июля 2023 7:58

Власти рассказали о состоянии 14-летней девочки, пострадавшей на Крымском мосту

Жизни подростка ничего не угрожает
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/minkovaanna23

Фото: t.me/minkovaanna23

Ночью во время ЧП на Крымском мосту пострадала 14-летняя девочка. Ее госпитализировали в Темрюкскую ЦРБ в состоянии средней тяжести с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой.

- Специалисты Детской краевой клинической больницы прилетели санавиацией в Темрюк. На месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в ДККБ, - сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Уточняется, что девочка в сознании и самостоятельно дышит. Если состояние подростка будет стабильным, то ее транспортируют по воздушному коридору в реанимацию Детской краевой клинической больницы.

На данный момент жизни девочки ничего не угрожает. Медики оказывают всю необходимую помощь.