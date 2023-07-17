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Глава Кубани контролирует оказание помощи автомобилистам в Темрюкском районе. Вениамин Кондратьев приехал, чтобы на месте оценить сложившуюся ситуацию.

- Вместе с главой муниципалитета Федором Бабенковым проверим, как организована помощь автомобилистам. Также посмотрим, что еще необходимо сделать, - сообщил губернатор Кубани.

На данный момент машин, которые едут в сторону Крымского моста, направляют на перехватывающие парковки. Людям рассказывают, где они могут временно разместиться.

Кроме того, вдоль дороги и на специальных площадках раздают питьевую воду и устанавливают биотуалеты.

На месте работают сотрудники полиции, МЧС. Также «Кубань-СПАС» и волонтеры.