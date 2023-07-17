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НовостиПроисшествия17 июля 2023 9:15

В Анапе усилили меры безопасности после ЧП на Крымском мосту

Об этом сообщи мэр курорта Василий Швец
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: anapaofficial

Фото: anapaofficial

Мэр Анапы Василий Швец поручил усилить меры безопасности на курорте после совершенной атаки на Крымский мост.

«Все городские службы и правоохранительные структуры Анапы работают в режиме повышенной готовности после теракта на Крымском мосту. Сейчас необходимо дополнительно укрепить безопасность на объектах инфраструктуры, железнодорожных и автовокзалах, принять меры для предупреждения любых нештатных ситуаций», - отметил Василий Швец

Анапа также поможет Темрюкскому району с доставкой питьевой воды и продуктов для задержавшихся перед Крымским мостом людей.

Ранее «Комсомолка» публиковала хронологию событий после теракта на Крымском мосту. В результате ЧП погибла семейная пара из Нового Оскола.