На перехватывающих парковках перед Крымским мостом окажут организованную помощь

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Сроки восстановительных работ на Крымском мосту озвучат после правительственной комиссии. Она начнет работать в 15:00. После этого будет известно, когда машины смогут поехать по путепроводу. А пока туристам оказывают помощь на перехватывающих парковках.

- Со своей стороны создадим все необходимые условия для комфортного ожидания – обеспечим подвоз воды, развернем пункты горячего питания, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Тех, кто планирует поездку в Крым, попросили воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы.

Полная хронология и все последние новости к этому часу.