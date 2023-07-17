Руководитель ЗСК рассказал об итогах проводимой краевым парламентом работы по защите сельхозземель

В преддверие нового парламентского года руководитель ЗСК Юрий Бурлачко рассказал о том, какая работа уже проведена депутатским корпусом по поддержке регионального АПК в части защиты земель сельскохозяйственного назначения.

По словам председателя Законодательного Собрания, почвы являются настоящим «золотом» Кубани, основой развития ее экономики и залогом будущих рекордных урожаев. И основная задача краевых властей, считает Юрий Бурлачко, приумножить это богатство и заставить его работать с максимальной отдачей.

«В этом плане мы ведем деятельность сразу по нескольким направлениям. В субъекте, на мой взгляд, надо по максимуму задействовать пригодные для агрообработки территории. И здесь на первый план выходят вопросы, связанные с рациональным использованием, изъятием и вовлечением в оборот неиспользуемых земель. Эту тему мы держим на постоянном контроле, она неоднократно обсуждалась на совещаниях, в том числе планерных. Работа по включению в оборот участков сельскохозяйственного назначения, несмотря на все сложности, ведется в регионе постоянно. Так, за 2021 год в оборот удалось вернуть землю общей площадью 3,3 тыс. га, а с января 2022 года - свыше 11 тысяч гектаров», - отметил председатель ЗСК.

Подробно руководитель кубанского парламента остановился на мерах, предпринимаемых депутатским корпусом для непосредственной защиты сельхозземель от постоянно растущих интересов бизнеса.

«Принят внесенный Губернатором закон о запрете строительства на таких землях. Безусловно, комплексная жилищная застройка должна вестись, но не в ущерб другим отраслям. Мы гордимся тем, что Кубань лидирует по темпам жилищного строительства. Но не надо забывать, что она, в первую очередь, является аграрным регионом и житницей России. И отдавать сельхозугодья под застройку - непозволительно. Речь здесь идет в том числе о виноградопригодных землях», - сказал Юрий Бурлачко.