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На Кубани открыты три накопительных парковки для туристов, которые едут в Крым. Они работают для тех, кто пока решил не отправляться по сухопутному маршруту.

«Для тех, кто ехал в Крым на личном транспорте и решил пока не отправляться по сухопутному маршруту, открыты три накопительные парковки. Там обеспечим все необходимое для ожидания», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Две перехватывающие парковки находятся в поселке Ильич, одна — в станице Старотитаровской. На данный момент туристов, которые ехали на курорт на автобусах, перевозят на паромах.