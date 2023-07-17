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НовостиОбщество17 июля 2023 11:16

В Краснодаре появятся еще две тысячи машиномест на платных парковках

Их увеличат к 2025 году
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА

К концу 2025 года платное муниципальное парковочное пространство Краснодара увеличат еще на две тысячи машиномест. Об этом сообщили в мэрии города.

- Сегодня в Краснодаре работают 239 платных муниципальных парковок на более чем девять тысяч мест. За два года будет создано еще две тысячи машиномест, - отметили в администрации.

Кроме этого, в Краснодаре разработают приложения для возможности оплаты парковки. А для людей с нарушением слуха создадут чат-бот, где можно будет задавать вопросы.

До конца марта 2025 года также обновят 19 парковок закрытого типа на улицах: Постовой, Красных Партизан, Привокзальной Площади Краснодар - I, 40-летия Победы, Юннатов, Северной, Пушкина, Рашпилевской, Ставропольской, Атарбекова, Тургенева, Путевой.