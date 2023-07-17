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НовостиОбщество17 июля 2023 11:35

В Адлерском районе Сочи продолжают благоустраивать скверы и парки

Сейчас работы проводятся в сквере по улице Куйбышева
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Работы завершат до конца июля.

Работы завершат до конца июля.

В Адлерском районе Сочи продолжают благоустраивать общественные места. Например, сейчас продолжают работы в сквере на улице Куйбышева. В прошлом году здесь установили новые лавочки. А сейчас в сквере планируют заменить тротуар, фонари и ограждения. Все работы завершат до конца июля.

«В селе Веселом по просьбам жителей обустроили тротуар к скверу между улицами Мира и Худякова, рядом с детсадом №56», - добавили в пресс-службе администрации Сочи.

На улице Молокова появится новая детская площадка. Здесь заменят брусчатку, установят лавочки и камеры видеонаблюдения. Работы завершат до конца июля.