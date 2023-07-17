В Сочи подвели итоги за первое полугодие 2023 года

В Год архитектуры создается надежный законодательный «щит».

В Сочи подвели итоги за первого полугодие 2023 года. В этом году на курорте примут новый Генплан. В документы включили 323 соцобъекта. За шесть месяцев 106 тысяч жителей Сочи принимали участие в обсуждении проекта. Около 30 тысяч сочинцев направляли свои предложения.

«В Год архитектуры создается надежный законодательный «щит». Уже вступили в силу обновленные нормативы градостроительного проектирования. Для действующих санаторно-курортных организаций запрещено их перепрофилирование в апартаменты. Установлены новые требования к формированию земельных участков под социальное строительство. Создан экспертный совет по вопросам территориального планирования», - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

На курорте ведется ремонт и дорог. Все работы продолжаются строго по графику. По нацпроекту ремонт завершен досрочно на 32 улицах.

Кроме этого, в Сочи открыли аллею Маршалов. В порядок привели 170 пляжей и появилось три новых экопляжа.