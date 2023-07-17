Новый Генплан Сочи примут через 100 дней

Исторические объекты Сочи – традиционно популярное у туристов экскурсионное направление.

Новый Генеральный план Сочи примут уже через 100 дней. Документ готовили вместе с местными жителями. Генплан определи развитие курорте на 20 лет.

«Исторические объекты Сочи – традиционно популярное у туристов экскурсионное направление. Видим этот интерес и в нынешнем году. В ближайшее время готовимся встретить на курорте 4-миллионного туриста. Всего по итогам года планируем побить исторический рекорд курорта — принять свыше 7,4 миллиона человек», - добавил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, оперштаб Сочи продолжит работу в усиленном режиме. Для безопасности и комфорта местных жителей и туристов предприняты все необходимые меры.