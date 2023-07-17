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НовостиОбщество17 июля 2023 14:26

«Роза Хутор» предлагает премиальное обслуживание

Курорт составит индивидуальный сценарий отдыха и предоставит услуги персонального менеджера по любым вопросам в режиме 24/7
Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Гости «Роза Хутор» могут выбрать два пакета премиум обслуживания — «VIP летний» и «Премиум VIP летний». В них включен широкий спектр услуг и специальных предложений, в том числе: трансферы на автомобиле бизнес-класса, сезонный прогулочный билет на канатные дороги, круглосуточная помощь персонального менеджера, аренда спа-комплекса, вертолётные прогулки и многое другое.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Персональный VIP-пакет для отдыха может быть сформирован личным менеджером в соответствии с пожеланиями гостя. Такое индивидуальное обслуживание обеспечивает многие привилегии и, прежде всего, лучшие цены (до 20% выгоды) и эксклюзивность предоставляемых услуг.

Забронировать подходящий вам формат премиального отдыха на курорте «Роза Хутор» можно на сайте или по тел.: +7 (938) 438 68 68, электронная почта: vip@rosakhutor.com.

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