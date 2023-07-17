Две полевые кухни развернули в Темрюкском районе

Фото: FedorBabenkov

После ЧП на Крымском мосту 17 июля на накопительной парковке по пути следования к паромной переправе развернули две полевые кухни.

«Сейчас на месте работает более 20 волонтеров. Они раздают автомобилистам питьевую воду и регистрируют машины», - сообщил глава района Федор Бабенков.

Помимо этого, на территории парковки работает три пункта выдачи воды.

После теракта на Крымском мосту транспортный коридор закрыли, а водителей попросили добираться в Крым через новые территории страны.