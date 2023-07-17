На Кубани будут судить подростка за телефонное мошенничество

Молодого человека будут судить за мошенничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кущевском районе будут судить 17-летнего жителя Ростовской области, который вступил в преступную группировку и обманывал пожилых жителей района. Молодой человек участвовал в схеме «ваш родственник попал в ДТП» в качестве курьера.

«Выполняя свою преступную роль, утром 27 апреля 2023 года подросток приехал в станицу Кущевскую, где по указанию организатора группы получил от обманутой его подельниками пожилой женщины 400 тысяч рублей, из которых 20 тысяч оставил себе, а 380 тысяч перевел другим участникам преступной группы. Кроме того, в этот же день злоумышленник, действуя по указанию организатора, пытался получить по 300 тысяч рублей еще от двух потерпевших», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Молодого человека удалось задержать благодаря бдительности очевидцев. Он полностью признал свою вину. Его обвиняют в мошенничестве и двух покушениях на мошенничество в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело в отношении его подельников выделено в отдельное производство.