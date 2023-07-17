Губернатор Кубани сообщил о возможности запуска движения по Крымскому мосту

Владимир Путин провел совещание по ситуации на Крымском мосту. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев рассказал о возможности запуска движения по мосту. По словам губернатора Кубани, это произойдет в ближайшее время. Ситуацию на автомобильной переправе через Керченский пролив обсудили на совещании с Владимиром Путиным.

«Рассчитываем, что в ближайшее время запустят движение по мосту. Но если решение принято не будет, попросил Президента помочь с переправой автомобилей жителей Крыма, которые находятся на парковках в регионе. Для этого нужно предусмотреть паромы, установить дополнительные досмотровые пункты», - сообщил глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В регионе созданы четыре перехватывающие парковки, где автотуристы могут подождать открытия моста или же оставить автомобиль и продолжить путешествие на пароме. Сейчас на парковках общей вместимостью до тысячи авто размещены около 750 машин. Стоянки оборудованы санитарными зонами, на них дежурят врачи. Людей обеспечивают бесплатной водой и горячим питанием.