Первый в мире судебный процесс над пособниками нацистов завершился на Кубани 80 лет назад

Суд на советскими пособниками нацистов. Фото: пресс-службы археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына.

В Краснодарском крае 17 июля вспоминают судебный процесс, вошедший в мировую историю и ставший первыми в мире судом над пособниками немецких оккупантов. На скамье подсудимых оказались 11 советских граждан, которые служили во вспомогательных частях зондеркоманды 10а. В основном, осужденные обслуживали газвагены – передвижные душегубки. Эти камеры смерти на колесах немцы также впервые применили в Краснодаре.

«Восемь человек, принимавших участие в военных преступлениях на территории Краснодара и Краснодарского края, приговорили к смертной казни через повешение. Еще троих – к каторжным работам», - рассказали в пресс-службе археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына.

Сотрудники музея подготовили музейную встречу, которая пройдет в рамках проекта «Освобождение Кубани: день за днем». Она пройдет 20 июня и познакомит посетителей музея с документальными съемками знаменитого процесса.