Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 19:45

Первый в мире судебный процесс над пособниками нацистов завершился на Кубани 80 лет назад

17 июля 1943 года в Краснодаре закончился первый в мире судебный процесс над пособниками немецких оккупантов
Евгения ХАЛИКОВА
Суд на советскими пособниками нацистов. Фото: пресс-службы археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына.

Суд на советскими пособниками нацистов. Фото: пресс-службы археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына.

В Краснодарском крае 17 июля вспоминают судебный процесс, вошедший в мировую историю и ставший первыми в мире судом над пособниками немецких оккупантов. На скамье подсудимых оказались 11 советских граждан, которые служили во вспомогательных частях зондеркоманды 10а. В основном, осужденные обслуживали газвагены – передвижные душегубки. Эти камеры смерти на колесах немцы также впервые применили в Краснодаре.

«Восемь человек, принимавших участие в военных преступлениях на территории Краснодара и Краснодарского края, приговорили к смертной казни через повешение. Еще троих – к каторжным работам», - рассказали в пресс-службе археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына.

Сотрудники музея подготовили музейную встречу, которая пройдет в рамках проекта «Освобождение Кубани: день за днем». Она пройдет 20 июня и познакомит посетителей музея с документальными съемками знаменитого процесса.