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НовостиОбщество17 июля 2023 20:33

В пострадавшем от падения самолета доме в Ейске начались отделочные работы

Восстановить разрушенный дом планируют к 1 ноября 2023 году
Евгения ХАЛИКОВА
В доме возвели четыре этажа из девяти.

В доме возвели четыре этажа из девяти.

В многоквартирном доме по улице Коммунистическая 20/1 завершаются работы по кладке несущих стен четвертого этажа. Об этом сообщил глава района Роман Бублик. По данным администрации, подрядчик уже приступил к электромонтажным и отделочным работам.

«Побывали на объекте Коммунистическая 20/1. На втором этаже идет восстановление межкомнатных и межквартирных перегородок. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ», - уточнил Роман Бублик.

Восстановить разрушенный в результате падения военного самолет многоквартирный дом планируют к ноябрю 2023 года. Квартиры владельцам передадут в предчистовой отделке и выделят деньги на ремонт.

Напомним, самолет Су-34 упал во дворе девятиэтажки 17 октября. Решено было восстановить пострадавший дом. Площадь работ составила около 7 тыс. кв. метров. Строителям пришлось полностью демонтировать четыре подъезда.