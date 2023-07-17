В пострадавшем от падения самолета доме в Ейске начались отделочные работы

В доме возвели четыре этажа из девяти.

В многоквартирном доме по улице Коммунистическая 20/1 завершаются работы по кладке несущих стен четвертого этажа. Об этом сообщил глава района Роман Бублик. По данным администрации, подрядчик уже приступил к электромонтажным и отделочным работам.

«Побывали на объекте Коммунистическая 20/1. На втором этаже идет восстановление межкомнатных и межквартирных перегородок. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ», - уточнил Роман Бублик.

Восстановить разрушенный в результате падения военного самолет многоквартирный дом планируют к ноябрю 2023 года. Квартиры владельцам передадут в предчистовой отделке и выделят деньги на ремонт.

Напомним, самолет Су-34 упал во дворе девятиэтажки 17 октября. Решено было восстановить пострадавший дом. Площадь работ составила около 7 тыс. кв. метров. Строителям пришлось полностью демонтировать четыре подъезда.