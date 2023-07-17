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НовостиПроисшествия17 июля 2023 20:57

Следователи Адыгеи начали проверку по факту гибели краснодарца в реке Белой

Тело мужчины обнаружили в 20 км от места происшествия
Евгения ХАЛИКОВА
На месте работают следователи. Фото: пресс-службы СУ СК России по Адыгее.

На месте работают следователи. Фото: пресс-службы СУ СК России по Адыгее.

Следственный отдел по Майкопскому району республиканского следственного управления СКР проводит проверку по факту гибели 28-летнего жителя Краснодара, пропавшего после прыжка со скалы в реку Белая. Тело мужчины было обнаружено спустя месяц и в 20 км от места происшествия в районе поселка Каменномостский.

«В настоящее время на месте обнаружения тела работают следователи, с целью установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

Артур Дамирчари отдыхал в районе станицы Даховской вместе с друзьями. Мужчины развлекались тем, что прыгали в горную реку с большой высоты. После очередного прыжка 28-летний мужчина не смог выбраться на берег и поток унес его вниз по течению. Находившиеся поблизости очевидцы происшествия не смогли оказать ему какую-либо помощь из-за бурного течения.