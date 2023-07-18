Сотрудника комитета Адыгеи туризму и курортам будут судить за махинации по нацпроекту

В Адыгее будут судить чиновников за махинации с госконтрактами. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее начальника отдела республиканского Комитета Адыгея по туризму и курортам обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следкома, чиновник в ноябре 2022 года умышленно завысил стоимость госконтракта при подготовке аукциона на проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков.

«Участки должны были использовать для развития туристической инфраструктуры в регионе в рамках реализации государственной программы «Развитие туризма». Подозреваемый в нарушение законодательства о контрактной системе произвел определение начальной цены работ на основании коммерческих предложений аффилированных юридических лиц, завысивших стоимость работ», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Это привело к заключению госконтракта по завышенной цене, что повлекло неэффективное расходование бюджетных средств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.