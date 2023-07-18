По уцелевшей полосе Крымского моста открыто реверсивное движение

Машины перед запуском на мост досматривают и выдают номерки. Фото: скриншот

По Крымскому мосту в тестовом режиме начато реверсивное движение. Пропущены первые 15 машин, которые проехали по уцелевшей полосе автомобильной переправы. Мост открыли после того, как специалисты обследовали и укрепили укрепление пролетов и установили ограждения. Сразу же после этого дорожники приступят к восстановлению Крымского моста.

«Предварительно планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне к 15 сентября. Движение по второй стороне - к 1 ноября текущего года. Сроки еще будут уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации», - сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Первые бригады строителей и проектировщиков приедут на место в ближайшее время. Завод в Воронежской области уже приступил к изготовлению пролетных строений.