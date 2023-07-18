В ледниках Адыгеи получил травмы 15-летний турист из Москвы

Подростка эвакуировали на вертолете. Фото: скриншот.

Следователи Адыгеи проводят проверка по факту травмирования 15-летнего подростка при восхождении на гору Фишт. Мальчик вместе с семьей прилетел из Москвы, чтобы подняться к ледникам на горе. Но уже во время спуска несовершеннолетний упал и получил травмы головы, руки и колена

«После чего спасателями Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете доставлен в медицинское учреждение Сочи. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

Следователи устанавливают все обстоятельства получения травмы, опрашивают организаторов туристического похода и очевидцев происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.