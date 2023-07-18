Компенсации получили 240 пострадавших от подтоплений в Туапсинском районе

В Туапсинском районе продолжают ликвидировать последствия потопа.

Вениамин Кондратьев поручил выплатить компенсацию пострадавшим жителям Туапсинского районе после потопа. Людям выплачивают по 10 тысяч рублей. Компенсации получили уже 240 человек.

«В пострадавшем от удара стихии Новомихайловском городском поселении продолжают работу 43 оценочные комиссии, которые обследуют дома и составляют соответствующие акты об ущербе», - добавили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме этого, в Туапсинском районе продолжают ликвидировать последствия потопа. В муниципалитете пока еще действует режим ЧС. В Новомихайловском уже завершили работы на водозаборе. Специалисты запустили все канализационно-насосные станции.