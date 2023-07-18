В Краснодаре продолжают бороться с незаконными свалками. Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре с начала года убрали более 160 незаконных свалок. В городе работает штаб по борьбе с «черными мусорщиками». Также вопрос контролирует Евгений Наумов.

«Держу на контроле вопрос по выявлению «черных мусорщиков». Алгоритм, по которому мы взаимодействуем с правоохранителями в этой части, уже показал свою эффективность», - сообщил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что за прошедший месяц на штрафстоянку отправили более 30 грузовиков нарушителей. Каждый виновный в незаконном выбросе мусора понесет административную ответственность.