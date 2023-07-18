Мужчина пропал в море в Лазаревском районе Сочи

Сегодня спасатели обследуют акваторию моря на катере и гидроцикле Фото: Олег УМАРОВ

Спасатели ищут пропавшего в море мужчину. Вчера работники ЮРПСО МЧС начали поиски молодого человека.Он исчез в море у берега Лазаревского района Сочи.

"К сотрудникам МЧС обратился брат пропавшего и рассказал, что они купались в море на одном из пляжей поселка Лоо и в какой-то момент его родственник исчез из виду. Известно, что молодой человек не умел плавать", - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сегодня спасатели обследуют акваторию моря на катере и гидроцикле от поселка Дагомыс до Якорной Щели – вблизи береговой линии и на удалении 1,5 километра.