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НовостиПроисшествия18 июля 2023 6:34

Мужчина пропал в море в Лазаревском районе Сочи

Спасатели начали поиски
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сегодня спасатели обследуют акваторию моря на катере и гидроцикле

Сегодня спасатели обследуют акваторию моря на катере и гидроцикле

Фото: Олег УМАРОВ

Спасатели ищут пропавшего в море мужчину. Вчера работники ЮРПСО МЧС начали поиски молодого человека.Он исчез в море у берега Лазаревского района Сочи.

"К сотрудникам МЧС обратился брат пропавшего и рассказал, что они купались в море на одном из пляжей поселка Лоо и в какой-то момент его родственник исчез из виду. Известно, что молодой человек не умел плавать", - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сегодня спасатели обследуют акваторию моря на катере и гидроцикле от поселка Дагомыс до Якорной Щели – вблизи береговой линии и на удалении 1,5 километра.