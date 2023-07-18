В Адлерском районе Сочи расчищают 380 метров открытого водоканала

С этого участка предстоит вывезти более полутора тысяч тонн ила

Мэр Сочи Алексей Копайгородский во время объезда территории Адлерского района проинспектировал работу по очистке городских систем водоотведения, пообщался с местными жителями.

На улице Мира спецтехникой МУП «Водосток» расчищается 380 метров открытого канала. С этого участка предстоит вывезти более полутора тысяч тонн ила.

Для качественного обслуживания 298 километров сетей водоотведения, находящихся на балансе муниципального предприятия, используется 18 единиц техники, включая машины для откачки ила, экскаваторы и самосвалы.

"Поручил перед началом осенне-зимнего периода проверять и прочищать все места, где возможен риск подтопления", - добавил Алексей Копайгородский.

Предприятием ведутся работы по очистке систем водоотведения во всех районах города.