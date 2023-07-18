Горячую воду в ЮМР Краснодара отключат с 14 августа

Отключения проводят в пик отпусков

Горячую воду в Юбилейном микрорайоне Краснодара планировалось отключить на плановый профилактический ремонт сетей уже на этой неделе. Но принимать холодный душ жителям не придётся. Профилактику на самой крупной котельной города РОК-1 тепловики перенесли на месяц позже – на 14 августа. Причина – в замене магистральной сети с увеличением диаметра с 500 до 700 мм:

– Труба работает с 1987 года: в принципе, неудобств она не доставляла, жалоб с ЮМР особых не было. Но на перспективу решили заменить 600 метров: новый участок будет с современной изоляцией, – рассказал генеральный директор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров.

В связи с тем, что изначально такой глобальный ремонт не планировали, ресурсникам требуется дополнительное время для подготовительных, в том числе закупочных процедур. Так как август – это пик отпусков, многие потребители не заметят неудобств, заверили коммунальщики.