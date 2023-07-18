Роскадастр Кубани поясняет, для чего необходимо соглашение о сервитуте

Роскадастр Краснодарского края

В теплое время года количество работы на земельных участках и близ них увеличивается. Однако можно столкнуться и с трудностями. Например, когда необходимо затронуть соседний участок земли для проведения коммуникаций либо предоставить доступ к своему участку муниципальным службам. Решить ситуацию возможно, зарегистрировав соглашение о сервитуте. Подробнее о процедуре рассказывают эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю.

Сервитут - это право лица (лиц) на ограниченное пользование чужим земельным участком. Сервитут является вещевым правом и выступает в качестве обременения земли. Однако он не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряжения.

Существует два вида сервитута:

- Сервитут: устанавливается в интересах конкретных лиц. Применим в случае, когда проведение коммуникаций невозможно без доступа к соседнему участку;

- Публичный сервитут: устанавливается в интересах государства, муниципалитета, местного населения без изъятия земельных участков. Необходим, если доступ к определенному социально значимому объекту возможен только через участок владельца земли.

«Сервитут и публичный сервитут имеют разную правовую природу. В перовом случае производится государственная регистрация. Сведения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Во втором - определяются границы действия публичного сервитута. При внесении сведений в ЕГРН указываются его цель и сроки, информация о полном или частичном расположении земельного участка в границах публичного сервитута», - отмечает заместитель директора-главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Андрей Власенко.

Отлична друг от друга и процедура по установлению сервитутов. Частный сервитут устанавливается по взаимному соглашению сторон. Разногласия между ними рассматриваются в судебном порядке. При этом правообладатель с частным сервитутом может потребовать плату от лица, в интересах которого он установлен. Возможно утверждение и безвозмездного сервитута.

Зарегистрировать частный сервитут и внести данные в ЕГРН можно, обратившись в МФЦ с соглашением об установлении данного сервитута либо с решением суда. Если сервитут необходимо установить на часть участка, то нужно приложить межевой план. Далее одновременно будут проведены регистрация и кадастровый учет участка.

Заключить соглашение об установлении сервитута также возможно через сервис «Госуслуги».

Публичный сервитут утверждается по решению органов власти. Копия решения об установлении публичного сервитута направляется правообладателям в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения согласно Федеральному закону № 136-ФЗ.

Сервитут прекращается, если:

- истекает срок установления сервитута;

- стороны договорились о прекращении сервитута и заключили соглашение;

- отсутствуют основания, на которых он был установлен;

- обремененный участок не может использоваться по целевому назначению из-за сервитута (для его прекращения собственнику следует обратиться в суд).