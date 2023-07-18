Стобалльниками по ЕГЭ стали 287 выпускников Кубани

На Кубани подвели итоги основного периода государственной аттестации 2023 года. ФОто: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Стобальниками по ЕГЭ стали 287 выпускников Кубани. Об этом стало известно на совещании с заместителями глав по социальным вопросам, которое провела вице-губернатор Анна Минькова.

«По большинству предметов средний балл наших выпускников выше среднероссийского. Максимальные 100 баллов набрали 287 выпускников. Из них 11 ребят стали стобалльниками дважды», - сообщила Анна Минькова.

Уточняется, что 330 школьников не смогли преодолеть порог успешности. Они будут пересдавать ЕГЭ в сентябре. В каждом случае будут проводить анализ и выяснять, почему выпускники оказались не готовы к итоговым испытаниям.