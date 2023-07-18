В школьных лагерях Краснодара за 1,5 месяца отдохнули более 16 тысяч детей

В лагерях труда и отдыха ребята, в том числе, занимались ремонтными работами в школах и на пришкольных участках.

В школьных лагерях Краснодаре отдохнули более 16 тысяч детей с начала лета. За 1,5 месяца около 15 тысяч ребят посетили профильные лагеря, 1200 школьников занимались в лагерях труда и отдыха. Также на черноморском побережье продолжают работать оздоровительные центры.

«В лагерях труда и отдыха ребята, в том числе, занимались ремонтными работами в школах и на пришкольных участках. Профильные организации работали по направлениям: патриотическое, естественнонаучное (эколого-биологическое), спортивное, техническое и творческое», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В «Краснодарской смене» уже отдохнули 600 детей. Все ребята активисты, победители и участники творческих конкурсов.