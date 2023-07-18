Фото: t.me/kurortanapa

Туристы сняли на видео жонглирующего рыбой дельфина. Он развлекал туристов на пляже Джемете ранним утром.

«Сегодня было очередное бесплатное представление. Охота дельфинов в Анапе - дело обыденное, но всегда оставляющее у зрителей приятные впечатления», - рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

Если вы хотите насладиться подобным шоу, то стоит встать пораньше и прийти на пляж. Обычно дельфины добывают пищу ранним утром и поздним вечером. Именно в эти моменты и можно заметить красивое водное представление.