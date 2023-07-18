На Кубани увеличили темпы по сбору урожая. Фото: t.me/kondratyevvi

После дождей на Кубани увеличили темпы по сбору урожая. Они снизились из-за сильных ливней.

«Сегодня в Новопокровском районе. Обсудим проведение уборочной кампании в регионе. Перед совещанием осмотрел сверху, как идет жатва», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в крае приложат максимальные усилия, чтобы сохранить урожай на всех этапах производства, а также обеспечить продовольственную безопасность страны.