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НовостиКарта Кубани18 июля 2023 8:53

Жители Анапы 18 и 20 лет украли через мобильники более полумиллиона рублей

Молодым людям грозит до 6 лет тюрьмы
Мария ЧАЛАЯ
Жители Анапы 18 и 20 лет воровали мобильники и снимали через них деньги.

Жители Анапы 18 и 20 лет воровали мобильники и снимали через них деньги.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Анапы 18 и 20 лет украли через мобильники более полумиллиона рублей. В полицию обратились восемь человек, которые заявили о краже телефонов и списании с них денег.

«Полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых. Молодых людей задержали оперативники по месту проживания», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что мужчины вытаскивали телефоны из карманов прохожих в общественных местах, а один раз попросили у женщины позвонить и выдернули телефон из ее рук.

Молодые люди получали доступ к мобильному приложению банка с помощью специального программного обеспечения. На данный момент им грозит до 6 лет тюрьмы.