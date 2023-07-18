Жители Анапы 18 и 20 лет воровали мобильники и снимали через них деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Анапы 18 и 20 лет украли через мобильники более полумиллиона рублей. В полицию обратились восемь человек, которые заявили о краже телефонов и списании с них денег.

«Полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых. Молодых людей задержали оперативники по месту проживания», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что мужчины вытаскивали телефоны из карманов прохожих в общественных местах, а один раз попросили у женщины позвонить и выдернули телефон из ее рук.

Молодые люди получали доступ к мобильному приложению банка с помощью специального программного обеспечения. На данный момент им грозит до 6 лет тюрьмы.