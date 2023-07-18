В Геленджике отключили воду из-за аварии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Западная часть Геленджика осталась без воды из-за аварии. Прорыв произошел на магистральном водоводе.

«Прилагаются все усилия для устранения нештатной ситуации в максимально возможные краткие сроки, - сообщили в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик».

Уточняется, что водоснабжение ограничили в микрорайонах Марьинском, Северном, Тонкий мыс, а также, в районе улице Туристической для того, чтобы устранить аварийную ситуацию.

На данный момент точное время восстановления водоснабжения не известно.