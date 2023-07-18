МТС объявила о запуске новой линейки экосистемных тарифов

В зависимости от региона проживания МТС предлагает своим клиентам на выбор или один из трех уже предсобранных тарифов, или создание собственной комбинации услуг связи и цифровых экосистем. Это позволит абоненту подобрать наиболее оптимальный для него пакет услуг.

Новые тарифы МТС Проще, МТС Больше, МТС Супер, МТС Как хочешь объединены в понятную и простую с точки зрения наполнения и названий линейку. Тем, кто экономно пользуется преимущественно традиционными телеком-услугами, подойдет стартовый тариф со связью и интернетом МТС Проще. Для тех, чьи потребности в связи уже значительно выше, разработан оптимальный тариф с настройкой количества минут и SMS МТС Больше. Для пользователей, не желающих ограничивать себя в интернете и звонках, сформирован тариф МТС Супер - по принципу «все включено». Те же абоненты, которые подключат тариф-конструктор МТС Как хочешь, смогут настроить под себя нужный им объем минут, интернета и цифровых сервисов.

Кроме привычных минут, мобильного интернета и SMS во все тарифы включены безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber, а также подписка МТС Premium, которая включает дополнительные 50 ГБ к тарифу ежемесячно, музыкальный и книжный сервисы, онлайн-кинотеатр, умную защиту от спам-звонков и партнёрские предложения. Новым пользователям подписки дополнительно будут доступны бесплатный двухмесячный промопериод и возможность подключить МТС Premium за 199 рублей вместо 249 рублей после его окончания.

- При создании тарифных предложений мы объединили многолетнюю экспертизу лидера в телекоме и передовые технологии и продукты экосистемы, что позволило предоставить абонентам возможность пользоваться нашими услугами связи и цифровыми сервисами на выгодных условиях, - отмечает первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. - Новые тарифы МТС – это те самые возможности, которые может дать «экосистемный телеком»: отличная связь, безлимитное общение в комплекте с развлекательными сервисами, без которых уже сложно представить современную жизнь.

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