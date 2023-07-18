В Краснодарском крае убрали более 47% посевных площадей

В настоящее время в полях работают более 7,5 тысяч машины.

Губернатор Краснодарского края встретился с аграриями на одном из полей, где собирают пшеницу. Вениамин Кондратьев узнал про условия уборки урожая в дождь.

«Важно оперативно подстраиваться под погоду, чтобы собрать и сохранить урожай. Для этого нужно следить за состоянием сельхозтехники и зерносушилок, соблюдать технологию», - написал в своем Telegram-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», в региона убрали уже более 47% посевных площадей. Это почти 900 тысяч гектаров. Больше всего зерно поставляет Новопокровский район.

В настоящее время в полях работают более 7,5 тысяч машины. Всего намолотили более пяти миллионов тонн зерна.