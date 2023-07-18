В Сочи сформировали каталог местных товаропроизводителей

На курорте уже сформировали каталог.

В Сочи реализуется проект для продвижения местных товаропроизоводителей. Бренд называется «Выбирай Сочинское». На курорте уже сформировали каталог.

«Он включает более 100 сельскохозяйственных и промышленных организаций с описанием их деятельности, фотоматериалами, контактами. Электронная версия будет размещена на сайте администрации», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Каталог «Выбирай Сочинское» начнут распространять на профильных мероприятиях, выставках и ярмарках. На всех упаковках и торговых объектах бренда планируют сделать общий логотип.

«Проект входит в стратегию социально-экономического развития города-курорта Сочи до 2035 года», - добавили в мэрии.

Для справки

Чтобы включить свою продукцию в каталог надо подать заявку в отдел промышленности департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности. Все подробности уточняйте по номеру +7 (862) 264-14-76.