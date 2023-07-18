Вениамин Кондратьев оценил ход уборочной кампании на полях Новопокровского района. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани проверил ход уборочной кампании на полях Новопокровского района. Он побывал на уборке озимой пшеницы в одном из крупнейших предприятий района.

«Дожди увеличили ход уборки. К тому же, повысилась влажность зерна. Это вызывает опасения с точки зрения хранения. Поэтому основной задачей сейчас является сохранение и реализация урожая», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что сейчас будут оперативно наверстывать упущенное. На поля выведут максимальное количество техники и обеспечат прием зерна.

На данный момент во всем крае задействовано более 7,5 тысяч машин.