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НовостиОбщество18 июля 2023 11:05

В Краснодаре построят новый сквер на пересечении Красной и Гаврилова

Для этого начали сносить заброшенные здания за цветочными часами
Мария ЧАЛАЯ
Заброшенные здания за цветочными часами подготавливают к сносу. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Заброшенные здания за цветочными часами подготавливают к сносу. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре построят новый сквер на пересечении Красной и Гаврилова. Для этого уже начались работы по сносу заброшенных зданий за цветочными часами. На объектах работают 8 человек. Они демонтируют кровлю и отключают инженерные сети.

«Скоро на пересечении улиц Гаврилова и Красной наведем порядок. К сносу заброшенных зданий должны приступить уже к концу недели. Их снесем, наведем порядок на территории и дадим ей вторую жизнь», - сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Уточняется, что ранее мэр города поручил как можно скорее списать объекты из реестра муниципальной собственности для дальнейшего сноса.