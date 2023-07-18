Заброшенные здания за цветочными часами подготавливают к сносу. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре построят новый сквер на пересечении Красной и Гаврилова. Для этого уже начались работы по сносу заброшенных зданий за цветочными часами. На объектах работают 8 человек. Они демонтируют кровлю и отключают инженерные сети.

«Скоро на пересечении улиц Гаврилова и Красной наведем порядок. К сносу заброшенных зданий должны приступить уже к концу недели. Их снесем, наведем порядок на территории и дадим ей вторую жизнь», - сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Уточняется, что ранее мэр города поручил как можно скорее списать объекты из реестра муниципальной собственности для дальнейшего сноса.