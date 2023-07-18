В РНКБ максимальный размер кредита по сельской ипотеке увеличен до 6 млн рублей

Заявки принимаются в рамках льготной государственной программы «Сельская ипотека» Фото: Иван МАКЕЕВ

С июля 2023 года РНКБ принимает заявки в рамках льготной государственной программы «Сельская ипотека» по улучшенным условиям. В соответствии с утвержденными Правительством РФ изменениями в программе максимальная сумма кредита на покупку жилья в сельской местности увеличена и составляет 6 млн рублей.

Согласно условиям госпрограммы, кредит выдается под 3% на индивидуальное жилищное строительство или покупку готового загородного дома с земельным участком в сельской местности. При этом, если дом с участком приобретается у физического лица, то жилой объект должен быть не старше 5 лет, а в случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года.

В соответствии с недавними изменениями в программе, взять льготный кредит теперь можно на самостоятельное строительство дома с использованием готовых домокомплектов. Кроме того, в опорных населенных пунктах (с численностью населения от 3 тыс. до 50 тыс. человек, расположенных вне границ городских агломераций) ипотеку можно будет взять на квартиру в многоэтажке высотой не более 5 этажей.

Первоначальный взнос составит от 10% стоимости объекта. Подробнее с условиями программы "Сельская ипотека" можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.

- Благодаря мерам государственной поддержки РНКБ выдал уже более 1,5 млрд рублей по льготной ставке на приобретение жилья в сельской местности, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Недавние изменения в программе существенно расширяют возможности россиян по приобретению недвижимости на сельских территориях.

Напомним, РНКБ является активным участником государственных программ «Льготная ипотека», «Семейная ипотека» и "IT-ипотека", ставки по ипотечных кредитам в рамках этих программ составляют соответственно от 7%, от 5% и от 4% годовых при условии приобретения у застройщиков квартир, строящихся с использованием проектного финансирования банка. Подать заявку на получение ипотечного кредита можно без визита в офис на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ.

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