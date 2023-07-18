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НовостиОбщество18 июля 2023 11:53

Кубанские спортсмены заняли второе место на Кубке России по легкой атлетике

Чемпионат прошел в Подмосковье
Мария ЧАЛАЯ
Сборная Краснодарского края заняла второе место на Кубке России по легкой атлетике. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сборная Краснодарского края заняла второе место на Кубке России по легкой атлетике. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские спортсмены заняли второе место на Кубке России по легкой атлетике. Чемпионат прошел в Подмосковье на стадионе «Метеор». Поучаствовать в нем приехали 570 сильнейших спортсменов из 65 регионов страны.

«По итогам общекомандного зачета в суперлиге кубанская сборная стала второй. Она опередила подмосковных атлетов, но уступила москвичам. В личном зачете представители края завоевали 16 наград. В том числе 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых», - сообщил заместитель губернатора Александр Власов.

Уточняется, что Краснодарский край представляла сборная в составе 20 атлетов. Медали разыгрывались в беге на различные дистанции, прыжках в высоту, длину и с шестом. Также спортсмены показывали свои навыки в метании копья, диска, молота и толкании ядра.