Преступность в Сочи снизилась на 3% за год

Сочи остается одним из самых безопасных городов России благодаря слаженной работе силовых структур и правоохранительных органов.

Сочи остается одним из самых безопасных городов России благодаря слаженной работе силовых структур и правоохранительных органов. На совещании в УВД мэр города Алексей Копайгородский заслушал доклад о результатах оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2023 года.

По сравнению с прошлым годом преступность в Сочи снизилась почти на 3%. Этого удалось достичь в том числе благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город» и системе распознавания лиц «Купол».

Немалое участие в раскрываемости преступлений принимают добровольные народные дружины и представители ТОСов. При их содействии раскрыто свыше 100 преступлений.

Правоохранительными органами ведется активная борьба с киберпреступностью — к уголовной ответственности привлечено 134 кибермошенника.

"Поблагодарил замначальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю — начальника УВД по городу Сочи генерал-майора полиции Сергея Огурцова, руководителей силовых структур, прокуратуры, личный состав сочинской полиции и Совет ветеранов при УВД Сочи за службу, эффективную и самоотверженную работу, мужество и твердость духа в решении всех поставленных задач во благо нашего города", - сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.