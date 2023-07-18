В Армавире четверо мужчин ответят за организацию интимного салона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сутенерам из Армавира грозит 8 лет за организацию притона. Интимный салон открыли четверо местных в возрасте от 26 до 37 лет.

«Один из мужчин создал организованную группу. Остальные выполняли функции управляющего и администраторов в массажном салоне на улице Маркова в Армавире. При этом в их обязанности входила организация оказания интимных услуг клиентам заведения за деньги», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На данный момент организатор преступной группы и один из его сообщников находятся под стражей. Остальные — под подпиской о невыезде. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.