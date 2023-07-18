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НовостиПроисшествия18 июля 2023 12:19

Сутенерам из Армавира грозит 8 лет за организацию притона

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения
Мария ЧАЛАЯ
В Армавире четверо мужчин ответят за организацию интимного салона.

В Армавире четверо мужчин ответят за организацию интимного салона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сутенерам из Армавира грозит 8 лет за организацию притона. Интимный салон открыли четверо местных в возрасте от 26 до 37 лет.

«Один из мужчин создал организованную группу. Остальные выполняли функции управляющего и администраторов в массажном салоне на улице Маркова в Армавире. При этом в их обязанности входила организация оказания интимных услуг клиентам заведения за деньги», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На данный момент организатор преступной группы и один из его сообщников находятся под стражей. Остальные — под подпиской о невыезде. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.