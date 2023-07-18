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НовостиОбщество18 июля 2023 12:50

В очереди на Крымский мост стоят почти 1400 машин

Время ожидания в обе стороны более двух часов
Мария ЧАЛАЯ
Очереди на Крымский мост ожидают почти 1400 машин.

Очереди на Крымский мост ожидают почти 1400 машин.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В очереди на Крымский мост стоят почти 1400 машин. Они ожидают проезда со стороны Керчи и Тамани.

«В очереди со стороны Тамани находится 669 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 700 транспортных средств», - сообщили в оперативном телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Уточняется, что время ожидания в обе стороны составляет больше двух часов.