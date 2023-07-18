На Кубани прогнозируют рост цен на зерно. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани из-за проливных дождей поднимутся цены на зерно. Об этом стало известно на совещании в Новопокровском районе, которое провел Вениамин Кондратьев.

«Для аграриев первостепенное значение имеет сбор урожая и его сбыт. В этом году прогнозы на урожай сдержанные в связи с негативными погодными условиями. Но уже сейчас ценовая политика на экспорт зерна вполне благоприятная. Она составляет около 16 тысяч рублей за тонну», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Планируется, что удастся дойти до 17 тысяч рублей за тонну зерна без НДС.

Кроме того, хозяйствам посоветовали стараться продавать зерно равномерно, в течение всего года. Таким образом получится не создавать избыточное предложение.