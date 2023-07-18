В Краснодаре соберут урожай зерновых культур с площади 12 тысяч гектаров

Уборочная кампания в самом разгаре

Уборочная кампания в Краснодарском крае сейчас в самом разгаре. В этом году аграриям предстоит собрать урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур с площади 12 тысяч гектаров.

Хлебопашцы уже намолотили больше половины от плана. Показатель средней урожайности — выше среднекраевого уровня на два центнера с одного гектара.

"Хорошая работа наших аграриев — отличный ответ всем скептикам. Они считали, что погода сильно повлияла на урожай. Но, глядя на промежуточные итоги, могу сказать с уверенностью — неурожая в Краснодаре не будет. Продолжаем работать в том же темпе", - написал в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.